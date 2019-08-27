Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Запоріжжі затримали чоловіка за домашнє насилля

Нацгвардійці, які патрулювали район, отримали повідомлення, що з вікна одного з будинків кричить жінка та просить про допомогу
У Вознесенівському районі міста Запоріжжя затримали чоловіка за домашнє насильство над співмешканкою.
У Запоріжжі затримали чоловіка за домашнє насилля Фото: zn.ua

Нацгвардійці, які патрулювали район, отримали повідомлення, що з вікна одного з будинків кричить жінка та просить про допомогу. Прибувши на місце події, нацгвардійці справді побачили жінку, яка з вікна 4 поверху просила про допомогу, але чоловік грубо затягнув її назад до помешкання, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Металеві двері до квартири ніхто не відчиняв, а крики жінки продовжувалися. Тому, зважаючи можливу загрозу життю та здоров'ю жінки, нацгвардійці вирішили викликати пожежний автомобіль, аби по драбині дістатись до помешкання, де перебувала жінка.

Коли чоловік побачив, що працівник служби порятунку почав підніматися по драбині до квартири, він переліз через балкон до сусідньої оселі, як з’ясувалось пізніше, це квартира його батьків.

Жінка одразу ж відчинила двері та вибралась із квартири назовні. Постраждала із численними синцями на обличчі повідомила, що співмешканець бив її, знущався та силою утримував у квартирі. Їй надали допомогу, а чоловіка-втікача затримали.

Нагадаємо, що поліцейські Луганської області спільно з представниками служби по справам дітей виявили 6-річну дитину, яку батьки прив'язали металевим ланцюгом через "погану поведінку".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2019 10:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.