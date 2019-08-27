У Запоріжжі затримали чоловіка за домашнє насилля

Нацгвардійці, які патрулювали район, отримали повідомлення, що з вікна одного з будинків кричить жінка та просить про допомогу

У Вознесенівському районі міста Запоріжжя затримали чоловіка за домашнє насильство над співмешканкою.

Нацгвардійці, які патрулювали район, отримали повідомлення, що з вікна одного з будинків кричить жінка та просить про допомогу. Прибувши на місце події, нацгвардійці справді побачили жінку, яка з вікна 4 поверху просила про допомогу, але чоловік грубо затягнув її назад до помешкання, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Металеві двері до квартири ніхто не відчиняв, а крики жінки продовжувалися. Тому, зважаючи можливу загрозу життю та здоров'ю жінки, нацгвардійці вирішили викликати пожежний автомобіль, аби по драбині дістатись до помешкання, де перебувала жінка.

Коли чоловік побачив, що працівник служби порятунку почав підніматися по драбині до квартири, він переліз через балкон до сусідньої оселі, як з’ясувалось пізніше, це квартира його батьків.

Жінка одразу ж відчинила двері та вибралась із квартири назовні. Постраждала із численними синцями на обличчі повідомила, що співмешканець бив її, знущався та силою утримував у квартирі. Їй надали допомогу, а чоловіка-втікача затримали.

Нагадаємо, що поліцейські Луганської області спільно з представниками служби по справам дітей виявили 6-річну дитину, яку батьки прив'язали металевим ланцюгом через "погану поведінку".