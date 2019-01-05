У Зеленського кажуть, що пентхаус у Лівадії купили за ринковою ціною
"Нерухомість у Криму була придбана Оленою Зеленською, дружиною Володимира Зеленського, у квітні 2013 року, до незаконної анексії Криму, у повній відповідності з чинним законодавством України. Нерухомість була придбана за ринковою ціною. При цьому в Україні були сплачені всі обов‘язкові податки та збори", - йдеться в заяві прес-служби щодо публікації агентства Reuters про те, що квартира в Лівадії була придбана за ціною, більш ніж удвічі нижчою за ринкову, повідомляє "Українська правда".
Через незаконну анексію Криму Росією родина Зеленських ніколи не користувалася цією нерухомістю. Договір купівлі-продажу нотаріально був зареєстрований у Києві, підкреслили у штабі.
Крім того, там нагадали, що ця квартира була офіційно задекларована Зеленським.
"Родина Зеленських має намір користуватися цією нерухомістю лише після обов’язкового повернення Криму в Україну. Таким чином, ця чергова вигадана "сенсація" - абсолютно безпідставна", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський має незадекларовану 15-кімнатну віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі. Володимир Зеленський каже, що його фірма купила віллу в Італії як спосіб вкласти гроші.
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