У Зеленського натякнули, що він ветує прийняту Радою процедуру імпічменту

"Ми вже бачимо, що там близько 10 порушень і суперечностей з Конституцією"

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук натякнув, що Володимир Зеленський ветує закон про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії, в якому передбачена процедура імпічменту президента.

"Президент України чітко сказав, що не підпише жодного закону, за яким було здійснено кнопкодавство або допущені якісь інші великі порушення регламентних процедур... Щодо закону про тимчасові слідчі комісії. Ми його зараз вивчаємо. І ми вже бачимо, що там близько 10 порушень і суперечностей з Конституцією України. Рішення буде прийматися окремо з цього питання. Я думаю, це буде найближчим часом", - сказав Стефанчук, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект про тимчасові слідчі комісії, в який перед фінальним голосуванням додали розділ про імпічмент.

Прийнятий закон говорить, що Верховна Рада створює спеціальну слідчу комісію згідно зі ст. 111 Конституції України для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину.

Для ініціювання імпічменту та створення ССК необхідно зібрати не менш ніж 300 підписів депутатів. Законопроект прописує повноваження ССК, а також умови для призначення спеціального прокурора і його повноваження.

При цьому наприкінці травня президент Володимир Зеленський подав власний законопроект про імпічмент. Його представник у парламенті Руслан Стефанчук говорив, що імпічмент повинен регулюватися окремим законом і не може бути прописаний у законі про тимчасові слідчі комісії.

Зеленський пропонував Верховній Раді прийняти законопроект про імпічмент разом зі скасуванням депутатської недоторканності.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський 31 травня вніс до ВР законопроект "щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців", також 29 травня Зеленський подав до ВР законопроект про імпічмент.

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