У Зеленського похвалились, що "Велике будівництво" – головна позитивна подія року
Про це повідомляє економічна правдв з посиланням на Офіс президента з посиланням на результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.
"Згідно з опитуванням, такої думки дотримується переважна більшість респондентів (93%). Крім того, подіями 2020 року українці назвали епідемію коронавірусу, весняний карантин, війну на Донбасі. Але всі ці явища негативно оцінили від 94,8% до 100% респондентів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дослідження проводилося з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, окрім окупованих територій Криму та Донецької і Луганської областей.
Опитування провели методом особистого інтерв'ю face-to-face серед 2004 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.
Нагадаємо, що понад 60% українців вважають "Велике будівництво" одним з пріоритетів для держави
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