Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Зеленського похвалились, що "Велике будівництво" – головна позитивна подія року

93% опитаних українців назвали програму "Велике будівництво", ініційовану президентом Зеленським, головною позитивною подією 2020 року.
У Зеленського похвалились, що "Велике будівництво" – головна позитивна подія року Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє економічна правдв з посиланням на Офіс президента з посиланням на результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

"Згідно з опитуванням, такої думки дотримується переважна більшість респондентів (93%). Крім того, подіями 2020 року українці назвали епідемію коронавірусу, весняний карантин, війну на Донбасі. Але всі ці явища негативно оцінили від 94,8% до 100% респондентів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дослідження проводилося з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, окрім окупованих територій Криму та Донецької і Луганської областей.

Опитування провели методом особистого інтерв'ю face-to-face серед 2004 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, що понад 60% українців вважають "Велике будівництво" одним з пріоритетів для держави

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 12 2020 13:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.