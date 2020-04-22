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У Зеленського повідомили про дослідження чудо-препарату від COVID-19

вивчається можливість використання цього засобу для лікування коронавірусної хвороби і для профілактики захворювання
В Україні розпочалися клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених, може суттєво знизити смертність від COVID-19.
У Зеленського повідомили про дослідження чудо-препарату від COVID-19 Фото: АА

Джерело: Офіс президента, зазначає "Українська правда"

Дослівно: "В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція".

Деталі: Також вивчається можливість використання цього засобу для лікування коронавірусної хвороби і для профілактики захворювання.

Президент Володимир Зеленський сподівається, що клінічні випробування підтвердять ефективність препарату: "Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки".

Назви препарату в ОП не повідомили, проте обіцяли повідомити детальну інформацію згодом.

Нагадаємо, що знайшли новий неочікуваний симптом коронавірусу

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22 04 2020 15:52
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