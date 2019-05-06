Зеленський не планує надавати ніяку державну посаду Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не планує призначати експрезидента Міхеіла Саакашвілі на якусь державну посаду

Прес-секретар президента України Юлія Мендель підтвердила, що президент не розглядає призначення Саакашвілі.

"На цьому етапі ми не розглядаємо можливість надання йому будь-якої державної посади", — сказав Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе у Брюсселі, інформує ВВС.

"Не тільки президент Зеленський, а й весь світ уважно спостерігали за змінами, які відбувалися в Грузії при керівництві Саакашвілі. Досвід Грузії буде цікавий Україні. І мова не тільки про Саакашвілі ", — сказала Мендель.

Відповідаючи на питання про можливу екстрадицію Саакашвілі до Грузії, вона сказала, що президент України відновив йому українське громадянство, "інші кроки повинні зробити представники правоохоронних структур".

Ще до перемоги на виборах Володимир Зеленський схвально висловлювався про Міхеіла Саакашвілі.

На питання журналістів про те, чи планує він співпрацювати з колишнім президентом Грузії в разі перемоги, Зеленський відповів, що той "захищає демократію в Європі та має гарний досвід боротьби з корупцією".

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі, якому напередодні відновили українське громадянство, повернувся до України.

Додамо, партія колишнього глави Одеської облдержадміністрації та екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі балотуватиметься на дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.

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