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У Зеленського вважають застарілими докази Парубія про існування коаліції

На офіційний запит від 5 червня на ім’я спікера парламенту щодо персонального складу цих фракцій надійшла формальна відписка про велику завантаженість апарату ВР і неможливість найближчим часом надати відповідь
Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що останні заяви спікера парламенту Андрія Парубія щодо існування коаліції - загальновідомі і застарілі.
У Зеленського вважають застарілими докази Парубія про існування коаліції Фото:pressident.gov.ua

Наразі ні в АП, ані в Конституційному Суді немає офіційної інформації про наявність у складі фракцій партій "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" більшості від конституційного складу Верховної Ради, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

"Що стосується заяв голови ВР Андрія Парубія про начебто надання необхідних документів, то жодних нових доказів, які б засвідчили існування коаліції, він не пред’явив. Він надав лише список коаліції станом на 27 листопада 2014 року і список членів двох фракцій – БПП та НФ станом на 14 квітня 2016 року, які ми під сумнів не ставимо і які є в матеріалах справи", - сказав Веніславський.

"Проте інформацію про персональний склад фракцій БПП та НФ з 29 березня 2016-го (коли фракція Радикальної партії Олега Ляшка остаточно заявила про вихід з коаліції) до 13 квітня 2016 року, коли нібито була створена нова коаліція, голова Верховної Ради України не надав. Так само він не надав інформації про персональний склад цих двох фракцій станом на 2019 рік", – додав він

Представник Зеленського наголосив, що останні заяви Парубія – це загальновідома та застаріла інформація, яка не має жодного значення для розгляду справи та рішення Конституційного Суду в ній.

Нагадаємо, спікер Верховної ради Андрій Парубій стверджує, що передав до Конституційного суду список депутатів, які станом на 21 травня входили до парламентської коаліції.

У команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, проте все ще сподіваються на злагоджену роботу Верховної Ради.

Додамо, що коаліція "Європейська Україна" була створена наприкінці 2014 року в складі БПП, "Народного фронту", "Радикальної партії", "Самопомочі" і "Батьківщини". Три останні фракції з неї пізніше вийшли, після чого в складі більшості залишилося менш ніж 226 депутатів.

Однак офіційно про розпад коаліції не оголошували до 17 травня 2019 року, поки з неї не вийшла фракція "Народного фронту".

 

 

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18 06 2019 13:46
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