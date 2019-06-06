На момент розпуску парламенту у коаліції було 227 депутатів, - Парубій
"На цей момент у коаліції було 227 депутатів", – відповів Парубій на запитання "Громадського".
За його словами у 2014 році до коаліції входило 302 народних депутатів, з того часу з неї виходили як фракції так і окремі народні депутати, але не всі з народних обранців подавали заяви про вихід з коаліції, тож формально досі є членами більшості.
"Ви дуже здивується, коли побачите, які прізвища є в цьому списку, але це факт. Заяви про вихід вони не написали", – сказав Парубій.
Нагадаємо, у команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, проте все ще сподіваються на злагоджену роботу Верховної Ради.
Додамо, що коаліція "Європейська Україна" була створена наприкінці 2014 року в складі БПП, "Народного фронту", "Радикальної партії", "Самопомочі" і "Батьківщини". Три останні фракції з неї пізніше вийшли, після чого в складі більшості залишилося менш ніж 226 депутатів.
Однак офіційно про розпад коаліції не оголошували до 17 травня 2019 року, поки з неї не вийшла фракція "Народного фронту".
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