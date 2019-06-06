На момент розпуску парламенту у коаліції було 227 депутатів, - Парубій

За його словами, коаліція на момент заяви про розпуск була, а отже розпуск був незаконним

Спікер Верховної ради Андрій Парубій стверджує, що передав до Конституційного суду список депутатів, які станом на 21 травня входили до парламентської коаліції.

"На цей момент у коаліції було 227 депутатів", – відповів Парубій на запитання "Громадського".

За його словами у 2014 році до коаліції входило 302 народних депутатів, з того часу з неї виходили як фракції так і окремі народні депутати, але не всі з народних обранців подавали заяви про вихід з коаліції, тож формально досі є членами більшості.

"Ви дуже здивується, коли побачите, які прізвища є в цьому списку, але це факт. Заяви про вихід вони не написали", – сказав Парубій.

Нагадаємо, у команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, проте все ще сподіваються на злагоджену роботу Верховної Ради.

Додамо, що коаліція "Європейська Україна" була створена наприкінці 2014 року в складі БПП, "Народного фронту", "Радикальної партії", "Самопомочі" і "Батьківщини". Три останні фракції з неї пізніше вийшли, після чого в складі більшості залишилося менш ніж 226 депутатів.

Однак офіційно про розпад коаліції не оголошували до 17 травня 2019 року, поки з неї не вийшла фракція "Народного фронту".

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