У Раді не знають, хто з нардепів входив до розпущеної коаліції
"Апарат Верховної Ради України та його структурні підрозділи, відповідальні за роботу з комітетами і фракціями, не наділені повноваженнями щодо обліку відповідної інформації, а відтак і щодо визначення складу депутатського корпусу за його коаліційною приналежністю", - йдеться у документі Апарату ВРУ, повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.
Також в Апараті ВРУ додали, що фракція "Народний фронт" у пакеті документів, пов’язаних із заявою про вихід зі складу коаліції, долучила список з підписами 70 народних депутатів, членів згаданої фракції.
При цьому відомості щодо кількісного складу всієї коаліції не надавалися.
Інформація щодо депутатського складу коаліції депутатських фракції не обліковується Апаратом Верховної Ради України з жовтня 2010 року, у зв'язку з вилученням з регламенту Верховної Ради розділу про коаліцію.
Нагадаємо, у команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, проте все ще сподіваються на злагоджену роботу Верховної Ради.
Додамо, що коаліція "Європейська Україна" була створена наприкінці 2014 року в складі БПП, "Народного фронту", "Радикальної партії", "Самопомочі" і "Батьківщини". Три останні фракції з неї пізніше вийшли, після чого в складі більшості залишилося менш ніж 226 депутатів.
Однак офіційно про розпад коаліції не оголошували до 17 травня 2019 року, поки з неї не вийшла фракція "Народного фронту".
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