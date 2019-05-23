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У Раді не знають, хто з нардепів входив до розпущеної коаліції

Облік нардепів, які входять до коаліції, перестали вести з 2010 року
Апарат Верховної Ради України не має переліку народних депутатів, які входили до коаліції депутатських фракцій станом на травень 2019 року.
У Раді не знають, хто з нардепів входив до розпущеної коаліції Фото: rada.gov.ua

"Апарат Верховної Ради України та його структурні підрозділи, відповідальні за роботу з комітетами і фракціями, не наділені повноваженнями щодо обліку відповідної інформації, а відтак і щодо визначення складу депутатського корпусу за його коаліційною приналежністю", - йдеться у документі Апарату ВРУ, повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Також в Апараті ВРУ додали, що фракція "Народний фронт" у пакеті документів, пов’язаних із заявою про вихід зі складу коаліції, долучила список з підписами 70 народних депутатів, членів згаданої фракції.

При цьому відомості щодо кількісного складу всієї коаліції не надавалися.

Інформація щодо депутатського складу коаліції депутатських фракції не обліковується Апаратом Верховної Ради України з жовтня 2010 року, у зв'язку з вилученням з регламенту Верховної Ради розділу про коаліцію.

Нагадаємо, у команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, проте все ще сподіваються на злагоджену роботу Верховної Ради.

Додамо, що коаліція "Європейська Україна" була створена наприкінці 2014 року в складі БПП, "Народного фронту", "Радикальної партії", "Самопомочі" і "Батьківщини". Три останні фракції з неї пізніше вийшли, після чого в складі більшості залишилося менш ніж 226 депутатів.

Однак офіційно про розпад коаліції не оголошували до 17 травня 2019 року, поки з неї не вийшла фракція "Народного фронту".

 
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23 05 2019 10:56
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