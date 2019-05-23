У Раді не знають, хто з нардепів входив до розпущеної коаліції

Облік нардепів, які входять до коаліції, перестали вести з 2010 року

Апарат Верховної Ради України не має переліку народних депутатів, які входили до коаліції депутатських фракцій станом на травень 2019 року.

"Апарат Верховної Ради України та його структурні підрозділи, відповідальні за роботу з комітетами і фракціями, не наділені повноваженнями щодо обліку відповідної інформації, а відтак і щодо визначення складу депутатського корпусу за його коаліційною приналежністю", - йдеться у документі Апарату ВРУ, повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Також в Апараті ВРУ додали, що фракція "Народний фронт" у пакеті документів, пов’язаних із заявою про вихід зі складу коаліції, долучила список з підписами 70 народних депутатів, членів згаданої фракції.

При цьому відомості щодо кількісного складу всієї коаліції не надавалися.

Інформація щодо депутатського складу коаліції депутатських фракції не обліковується Апаратом Верховної Ради України з жовтня 2010 року, у зв'язку з вилученням з регламенту Верховної Ради розділу про коаліцію.

Нагадаємо, у команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, проте все ще сподіваються на злагоджену роботу Верховної Ради.

Додамо, що коаліція "Європейська Україна" була створена наприкінці 2014 року в складі БПП, "Народного фронту", "Радикальної партії", "Самопомочі" і "Батьківщини". Три останні фракції з неї пізніше вийшли, після чого в складі більшості залишилося менш ніж 226 депутатів.

Однак офіційно про розпад коаліції не оголошували до 17 травня 2019 року, поки з неї не вийшла фракція "Народного фронту".