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У ЗСУ зареєстрували три випадки коронавірусу

"На ізоляції (в тому числі самоізоляція) - 114 осіб"
Станом на 07:00 5 квітня у Збройних Силах України зареєстрували три випадки захворювання коронавірусом.
У ЗСУ зареєстрували три випадки коронавірусу Фото: unian.ua

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УКРІНФОРМ.

"Станом на 07.00 5 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 114 осіб", - йдеться у повідомленні.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби — 28 осіб.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Раніше повідомлялось, що станом на ранок 2 квітня в Збройних силах України виявлено одного хворого на COVID-19, на ізоляції – 140 осіб.

Нагадаємо, що вже з 14-15 квітня Міністерство Охорони Здоров'я України прогнозує пік коронавірусної хвороби в країні.

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05 04 2020 11:00
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