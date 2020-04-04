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Пік COVID-19 в Україні прогнозується на 14-15 квітня

“Не піддавайтеся відчуттю оманливої безпеки, і на період до 24 квітня обмежте свою мобільність"
Вже з 14-15 квітня Міністерство Охорони Здоров'я України прогнозує пік коронавірусної хвороби в країні.
Пік COVID-19 в Україні прогнозується на 14-15 квітня telegram.org/COVID19_Ukraine

“Не піддавайтеся відчуттю оманливої безпеки, і на період до 24 квітня обмежте свою мобільність, не відвідуйте закладів без нагальної потреби й обов’язково користуйтеся засобами індивідуального захисту. 

Адже вже з 14-15 квітня МОЗ України прогнозує пік коронавірусної хвороби в країні. Це може призвести до фіксації масових тяжких випадків та до великої кількості летальних наслідків”, - про це під час брифінгу 4 квітня повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало.

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04 04 2020 13:00
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