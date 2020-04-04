Пік COVID-19 в Україні прогнозується на 14-15 квітня
“Не піддавайтеся відчуттю оманливої безпеки, і на період до 24 квітня обмежте свою мобільність, не відвідуйте закладів без нагальної потреби й обов’язково користуйтеся засобами індивідуального захисту.
Адже вже з 14-15 квітня МОЗ України прогнозує пік коронавірусної хвороби в країні. Це може призвести до фіксації масових тяжких випадків та до великої кількості летальних наслідків”, - про це під час брифінгу 4 квітня повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У кінці квітня уряд поетапно послаблюватиме карантин, якщо зменшиться кількість хворих - прем'єр
- ВІДЕО Звернення міністра охорони здоров'я України Максима Степанова
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків