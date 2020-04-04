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В Україні зафіксовано 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу було зафіксовано 154 нові випадки
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало.
В Україні зафіксовано 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 66 випадків;

Волинська область — 17 випадків;

Дніпропетровська область — 14 випадків; 

Донецька область — 8 випадків;

Житомирська область — 9 випадків;

Закарпатська область — 24 випадки;

Запорізька область —  28 випадків;

Івано-Франківська область — 94 випадки;

Кіровоградська область — 19 випадків;

м. Київ — 195 випадків;

Київська область — 77 випадків;

Львівська область — 14 випадків; 

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 26 випадків;

Полтавська область — 8 випадків;

Рівненська область — 31 випадок;

Сумська область — 37 випадків;

Тернопільська область — 135 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 8 випадків;

Хмельницька область — 10 випадків;

Чернівецька область — 206 випадків;

Черкаська область — 61 випадок;

Чернігівська область — 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 квітня 2020 року до Центру надійшло 636 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5040 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України встановив, що хворі з коронавірусом, контактні особи з хворими та люди, старші 60 років, потребують самоізоляції.

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04 04 2020 11:30
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