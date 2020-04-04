В Україні зафіксовано 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 66 випадків;
Волинська область — 17 випадків;
Дніпропетровська область — 14 випадків;
Донецька область — 8 випадків;
Житомирська область — 9 випадків;
Закарпатська область — 24 випадки;
Запорізька область — 28 випадків;
Івано-Франківська область — 94 випадки;
Кіровоградська область — 19 випадків;
м. Київ — 195 випадків;
Київська область — 77 випадків;
Львівська область — 14 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 26 випадків;
Полтавська область — 8 випадків;
Рівненська область — 31 випадок;
Сумська область — 37 випадків;
Тернопільська область — 135 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 8 випадків;
Хмельницька область — 10 випадків;
Чернівецька область — 206 випадків;
Черкаська область — 61 випадок;
Чернігівська область — 5 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 квітня 2020 року до Центру надійшло 636 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5040 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України встановив, що хворі з коронавірусом, контактні особи з хворими та люди, старші 60 років, потребують самоізоляції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У кінці квітня уряд поетапно послаблюватиме карантин, якщо зменшиться кількість хворих - прем'єр
- ВІДЕО Звернення міністра охорони здоров'я України Максима Степанова
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків