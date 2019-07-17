Убивство п'ятирічного хлопчика: Новим очільником поліції Київщини став Андрій Нєбитов
До цього призначення Нєбитов був заступником начальника поліції Київської області. Після того, як очільник регіонального управління Дмитро Ценов написав рапорт про відставку, саме Нєбитов тимчасово очолював управління, повідомляє пресслужба Нацполіції.
Приводом для відставки Ценова стало вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому, до якого причетні декілька поліцейських. Проте у відставку Ценов не пішов - його перевели на Донбас, де він очолив поліцейські сили операції Об’єднаних сил.
Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.
Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.
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