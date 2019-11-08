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Учені створили пристрій для впливу на клітини мозку через смартфон

Простий додаток на смартфоні дозволяє маніпулювати клітинами мозку через Bluetooth, задаючи певну послідовність світлових і лікарських стимулів
Вчені з Південної Кореї та США розробили бездротовий імплант, здатний впливати на конкретні нейрони мозку за допомогою світла і препаратів. Ним можна управляти через смартфон.
Учені створили пристрій для впливу на клітини мозку через смартфон Фото: Samsung

До складу імпланта входять змінний картридж з дозою препарату, мікрофлюїдні канали та крихітні світлодіоди. Дози препарату в картриджі вистачає на кілька місяців, завдяки чому можна проводити довгострокові експерименти, повідомляє "Громадське".

Простий додаток на смартфоні дозволяє маніпулювати клітинами мозку через Bluetooth, задаючи певну послідовність світлових і лікарських стимулів. Винахід уже успішно протестували на мишах.

Вчені зазначають, що така технологія дозволить проводити нейробіологічні дослідження на недоступному раніше рівні й допоможе дізнатися більше про роботу мозку й отримати дані про депресію, хронічний біль та хворобу Альцгеймера. Крім того, вона стане підмогою в розробці нових препаратів.

Нагадаємо, що у Європейській комісії мають намір виділити Україні допомогу в розмірі 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного уряду.

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11 08 2019 14:27
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