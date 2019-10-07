ЄС виділить Україні 25 млн євро на цифрову економіку і "Державу в смартфоні"

У Європейській комісії мають намір виділити Україні допомогу в розмірі 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного уряду.

"Під час зустрічі представники Єврокомісії повідомили про підготовку міжнародного проєкту допомоги Україні об'ємом 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного уряду, а також надали свої рекомендації до концепції "Держава в смартфоні". Основні пропозиції стосувалися розвитку ідентифікації громадян, запровадження ефективної структури управління розвитком сфери та організації виконання поставлених амбітних завдань", - повідомляє прес-служба президента за результатами зустрічі представників ЄК з радником президента України Михайлом Федоровим.

За інформацією прес-служби, у зустрічі в офісі президента взяли участь представники Групи підтримки України в Єврокомісії Франко Пол, Представництва Європейського Союзу в Україні Мартін Клауке та координатор сектору "Реформа державного управління" представництва ЄС в Україні Сергій Ладний.

Виступаючи на IT-форумі в Києві, Зеленський закликав об'єднати зусилля для впровадження електронного урядування в країні, а також оголосив про запуск проєкту "Ліфт".

Нагадаємо, що Естонія допоможе Україні створити "державу в смартфоні".