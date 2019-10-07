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ЄС виділить Україні 25 млн євро на цифрову економіку і "Державу в смартфоні"

"Основні пропозиції стосувалися розвитку ідентифікації громадян, запровадження ефективної структури управління розвитком сфери та організації виконання поставлених амбітних завдань"
У Європейській комісії мають намір виділити Україні допомогу в розмірі 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного уряду.
ЄС виділить Україні 25 млн євро на цифрову економіку і "Державу в смартфоні" Фото: google.com

"Під час зустрічі представники Єврокомісії повідомили про підготовку міжнародного проєкту допомоги Україні об'ємом 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного уряду, а також надали свої рекомендації до концепції "Держава в смартфоні". Основні пропозиції стосувалися розвитку ідентифікації громадян, запровадження ефективної структури управління розвитком сфери та організації виконання поставлених амбітних завдань", - повідомляє прес-служба президента за результатами зустрічі представників ЄК з радником президента України Михайлом Федоровим.

За інформацією прес-служби, у зустрічі в офісі президента взяли участь представники Групи підтримки України в Єврокомісії Франко Пол, Представництва Європейського Союзу в Україні Мартін Клауке та координатор сектору "Реформа державного управління" представництва ЄС в Україні Сергій Ладний.

Виступаючи на IT-форумі в Києві, Зеленський закликав об'єднати зусилля для впровадження електронного урядування в країні, а також оголосив про запуск проєкту "Ліфт".

Нагадаємо, що Естонія допоможе Україні створити "державу в смартфоні".

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10 07 2019 22:19
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