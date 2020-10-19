Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Уельс повертає жорсткий локдаун: всі мають залишатися вдома

Згідно з рішенням, нові жорсткі обмеження почнуть діяти з 18:00 в п'ятницю і протривають 17 днів
Перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд пояснив, що локдаун повинен бути "різким і глибоким", аби мати необхідний вплив.
Уельс повертає жорсткий локдаун: всі мають залишатися вдома Фото: з вільних джерел

Уряд британського Уельсу оголосив про повернення жорсткого локдауну, за аналогом введеного в березні, за якого більшість підприємств буде закрито, а людям слід залишатися вдома.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Згідно з рішенням, нові жорсткі обмеження почнуть діяти з 18:00 в п'ятницю і протривають 17 днів. 

Заходи включають закриття другорядних підприємств роздрібної торгівлі, закладів відпочинку і готельного бізнесу, ресторанів та барів. 

Громадські центр і бібліотеки, а також місця відправлення культу зачиняються. Весілля і похорони дозволені.

Людям слід працювати вдома - за винятком працівників критично важливих сфер. Всі зустрічі в приміщенні і на відкритому повітрі з людьми, з якими не проживає особа, заборонені. 

Початкові школи знову відкриються після половини періоду, середні школи працюватимуть тільки для учнів сьомого і восьмого класів.

Перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд пояснив, що локдаун повинен бути "різким і глибоким", аби мати необхідний вплив. "Всі жителі Уельсу повинні будуть залишатися вдома.  Всі другорядні підприємства доведеться закрити", - сказав Дрейкфорд.

Глава уельського уряду пояснив, що без цих заходів система охорони здоров’я не зможе впоратися з ситуацією і "загине ще більше людей".

Нагадаємо, що тисячі вчених виступають проти жорстких обмежень через COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2020 16:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.