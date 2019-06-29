УГКЦ звернеться до Папи Франциска про надання статусу патріархату

"Ми говоримо, що патріархат будується, він не дається, а його визнають. З нашого боку ми робимо все для того, щоб функціонувати як патріарша Церква"

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) на початку липня в Римі обговорить з Папою Франциском питання надання УГКЦ статусу патріархату.

За словами Святослава, греко-католики України давно мають фактичний патріархат, а Папа Римський загалом підтримує цей устрій, повідомляє LB.ua.

"Саме Глава нашої Церкви освячує щорічно миро для всієї Церкви. Ми не беремо миро з Ватикану чи деінде. Глава Церкви освячує миро в Києві, а потім воно розходиться по світу. І всіх дітей, яких хрестять в будь-якій частині світу, помазують миром, яке було освячене в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Так не було завжди, оскільки були різні обставини, однак це частина нашого партикулярного права", - сказав глава УГКЦ.

"Ми говоримо, що патріархат будується, він не дається, а його визнають. З нашого боку ми робимо все для того, щоб функціонувати як патріарша Церква. А питання визнання (не створення або проголошення) - це питання, яке належить до рішення Вселенського Архиєрея, і ми поважаємо свободу його рішення", - додав блаженнійший Святослав.

Він додав, що УГКЦ робить все можливе для того, щоб функціонувати як патріарша церква, проте остаточне рішення має бути прийнято в Ватикані.

Раніше повідомлялося, що Папа Франциск запросив керівництво УГКЦ на зустріч. Її запланували на липень.

Нагадаємо, що під час недільного богослужіння, 26 листопада, Папа Римський Франциск згадав мільйони жертв сталінського режиму, які загинули під час Голодомору в Україні та назвав ці події трагедією. Він також висловив надію на поновлення миру в Україні.