Угода про асоціацію Україна-ЄС: уряд збере бізнес на діалог Мета заходу - дати старт процесу поглиблених консультацій з українською бізнес-спільнотою щодо потреб та очікувань від оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у вівторок проведе Перший діалог з українським бізнесом щодо оновлення Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

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Про це повідомляється на Урядовому порталі, пише "Укрінформ". "Мета заходу - дати старт процесу поглиблених консультацій з українською бізнес-спільнотою щодо потреб та очікувань від оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Результатом таких діалогів стане узагальнена позиція бізнесу, яка буде врахована під час підготовки переговорної позиції України в рамках оновлення Угоди", - ідеться в повідомленні. Участь у заході планують взяти віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка, керівник делегації ЄС на переговорах щодо торговельної частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС (2008-2013 рр.) Пітер Балаш та представники провідних українських галузевих бізнес-асоціацій. Читайте також: Курс 30 гривень за долар може спровокувати новий виток інфляції

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