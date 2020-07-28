Угода про асоціацію Україна-ЄС: уряд збере бізнес на діалог
Про це повідомляється на Урядовому порталі, пише "Укрінформ".
"Мета заходу - дати старт процесу поглиблених консультацій з українською бізнес-спільнотою щодо потреб та очікувань від оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Результатом таких діалогів стане узагальнена позиція бізнесу, яка буде врахована під час підготовки переговорної позиції України в рамках оновлення Угоди", - ідеться в повідомленні.
Участь у заході планують взяти віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговий представник України Тарас Качка, керівник делегації ЄС на переговорах щодо торговельної частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС (2008-2013 рр.) Пітер Балаш та представники провідних українських галузевих бізнес-асоціацій.
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