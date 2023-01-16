Україна домовляється з росією про гуманітарний коридор для важкопоранених

Україна домовляється з росією про створення гуманітарного коридору. Зокрема, йдеться про повернення додому важкопоранених, людей літнього віку, дітей, військових та цивільних українців.

За словами українського омбудсмена Дмитра Лубінця, під час зустрічі вдалося змусити росію визнати, що важкопоранених треба повернути в Україну без жодних умов, згідно зі статтею 110 Женевської конвенції.

Українська сторона наголосила, що в цьому випадку йдеться не про обмін, а саме про репатріацію, і передали російській стороні список з іменами 800 важкопоранених українських військових.

"Ми пояснили це російській стороні. Не скажу, що вони вже погодилися й починають виконувати, але визнали, що це дійсно є в Женевській конвенції", – сказав Лубінець.

Окремо тривають перемовини про визволення цивільних, які перебувають у полоні росії ще з 2014 року – у цьому списку наразі 377 українців. Також обговорювали порятунок політвʼязнів кремля. Це 158 українців, більшість із них – кримські татари.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що станом на зараз до нього звернулося понад 20 тисяч українських сімей, які розшукують своїх рідних.

"Це величезна кількість, і по цих громадянах України ще ніхто не порушував питання перед російською стороною. Ми це зробили", – зазначив омбудсмен.

Крім того, окремо обговорюють повернення додому українських дітей, незаконно вивезених до росії. Зокрема, вирішують питання, як визволяти дітей, яких уже почали всиновляти або вдочеряти в рф.