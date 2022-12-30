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В Офісі Президента назвали кількість захисників, які знаходяться у полоні

30 грудня 2022, 16:11
В Офісі Президента назвали кількість захисників, які знаходяться у полоні
Фото: Андрій Єрмак
Понад три тисячі українських військових перебувають нині в російському полоні. Також 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомила Уповноважена президента із забезпечення прав захисників України Олена Вербицька в інтерв'ю німецькому RND, опублікованому у п'ятницю, 30 грудня.

росія вказала, що в полоні перебувають 3392 українські захисники, зазначила омбудсмен. Водночас вона звернула увагу на те, що практично 15 тисяч військових та цивільних вважаються зниклими.

"Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів", - наголосила Вербицька.

росія продовжує систематично порушувати Женевську конвенцію та не допускає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених, зазначила вона.

Раніше повідомлялось, що окупанти залякують військовим трибуналом солдатів, які хочуть здатися в полон.

полонзахистникиОП

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