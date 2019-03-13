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Україна дорозмістить 10-річні єврооблігації на $350 млн

Термін погашення паперів - 1 листопада 2028 року, ціна - 9,75%
Україна дорозмістить 10-річні єврооблігації на суму 350 млн доларів, збільшивши суму випуску бондів, розміщених у жовтні 2018 року.
Україна дорозмістить 10-річні єврооблігації на $350 млн Фото: minfin.com.ua

Термін погашення паперів - 1 листопада 2028 року, купон - 9,75%, йдеться в повідомленні Мінфіну, інформують "Українські новини".

Розрахунки за транзакціями відбудуться 21 березня 2019 року.

Організатором випуску виступив JP Morgan.

Нагадаємо, восени 2018 року Україна розмістила 5-літні єврооблігації на $750 млн і 10-річні на $1,25 млрд. Вартість розміщення склала 9-9,75%.

Додамо, за 11 місяців державний бюджет України виконано на 100,2%.

 

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13 03 2019 12:15
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