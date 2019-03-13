БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїна дорозмістить 10-річні єврооблігації на суму 350 млн доларів, збільшивши суму випуску бондів, розміщених у жовтні 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна дорозмістить 10-річні єврооблігації на $350 млн
Термін погашення паперів - 1 листопада 2028 року, ціна - 9,75%
Фото: minfin.com.ua
Термін погашення паперів - 1 листопада 2028 року, купон - 9,75%, йдеться в повідомленні Мінфіну, інформують "Українські новини".
Розрахунки за транзакціями відбудуться 21 березня 2019 року.
Організатором випуску виступив JP Morgan.
Нагадаємо, восени 2018 року Україна розмістила 5-літні єврооблігації на $750 млн і 10-річні на $1,25 млрд. Вартість розміщення склала 9-9,75%.
Додамо, за 11 місяців державний бюджет України виконано на 100,2%.
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