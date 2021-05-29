Україна готує санкції проти прибічників режиму Лукашенка

Сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента (про введення персональних санкцій)

Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, підготований пакет уже був переданий на розгляд до Ради національної безпеки і оборони України.

"Сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента (про введення персональних санкцій)", - зазначив Єнін в ефірі телеканалу "Украіна24" в п'ятницю.

Він уточнив, що санкції планується вводити проти тих громадян Білорусі, які "брали участь у фальсифікаціях виборів і репресіях проти своїх співвітчизників".