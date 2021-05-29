НОВИНИМіністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти громадян Білорусі, які підтримують режим Александра Лукашенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна готує санкції проти прибічників режиму Лукашенка
Сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента (про введення персональних санкцій)
Олександр Лукашенко. Фото: stihi.ru
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, підготований пакет уже був переданий на розгляд до Ради національної безпеки і оборони України.
"Сподіваємося, що найближчим часом цей пакет буде розглянуто, і наслідком відповідних рішень стане указ президента (про введення персональних санкцій)", - зазначив Єнін в ефірі телеканалу "Украіна24" в п'ятницю.
Він уточнив, що санкції планується вводити проти тих громадян Білорусі, які "брали участь у фальсифікаціях виборів і репресіях проти своїх співвітчизників".
Нагадаємо, після інциденту з примусовою посадкою рейсу Ryanair у Мінську задля арешту опозиційного блогера разом з низкою інших країн з 26 травня Україна заборонила приймати у своїх аеропортах літаки білоруських авіаперевізників.
Україна також заборонить пролітати через свій повітряний простір літакам з білоруською реєстрацією з опівночі 29 травня.
Білорусь зі свого боку запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів.
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29 05 2021 11:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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