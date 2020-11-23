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Україна хоче залучити 300 млн доларів від МБРР на подолання наслідків COVID

Позика надасть можливість уряду залучити додаткові кошти для покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг
Кабмін схвалив проєкт розпорядження, яким погодив участь делегації України у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення угоди про позику та отримання 300 млн доларів позики.
Україна хоче залучити 300 млн доларів від МБРР на подолання наслідків COVID Фото: з вільних джерел

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду 23 листопада, повідомив у Facebook представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, пише "Економічна правда".

"Проєктом акту передбачається визнати за доцільне залучення позики від МБРР для реалізації інвестиційного проєкту "Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19" та залучити 300 млн доларів для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", - написав він.

Зазначається, що позика надасть можливість уряду залучити додаткові кошти для покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні.

Для цього планується:

  • запровадження надзвичайних грошових трансфертів для осіб та домогосподарств, які втратили роботу або джерела доходу через пандемію COVID-19;
  • підтримка бідних домогосподарств за допомогою існуючої в країні Програми Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
  • зміцнення систем та інституцій надання соціального захисту для поліпшення реагування в майбутньому.

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23 11 2020 17:39
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