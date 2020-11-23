Україна хоче залучити 300 млн доларів від МБРР на подолання наслідків COVID
Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду 23 листопада, повідомив у Facebook представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, пише "Економічна правда".
"Проєктом акту передбачається визнати за доцільне залучення позики від МБРР для реалізації інвестиційного проєкту "Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19" та залучити 300 млн доларів для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", - написав він.
Зазначається, що позика надасть можливість уряду залучити додаткові кошти для покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні.
Для цього планується:
- запровадження надзвичайних грошових трансфертів для осіб та домогосподарств, які втратили роботу або джерела доходу через пандемію COVID-19;
- підтримка бідних домогосподарств за допомогою існуючої в країні Програми Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
- зміцнення систем та інституцій надання соціального захисту для поліпшення реагування в майбутньому.
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