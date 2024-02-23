Україна і Данія підписали безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський і прем‘єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво в сфері безпеки.

Про це Зеленський нааисав в Telegram-каналі.

"Сьогодні ми з Прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною", - йдеться в дописі.

Минулого тижня Україна і Франція на 10 років підписали угоду про гарантії безпеки.

В той же день, 16 лютого, президент Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі у Берліні підписали безпекову угоду, яка діятиме 10 років.