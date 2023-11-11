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Україна і МВФ домовилися про нове фінансування

11 листопада 2023, 11:24
Україна і МВФ домовилися про нове фінансування
Фото: rian.com.ua
Україна і МВФ домовилися на експертному рівні про другий перегляд Програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав в Telegram-каналі.

"У Фонді відзначили наш прогрес у виконанні зобов’язань у межах програми та відданість реформам. Ця домовленість відкриває шлях до отримання траншу в близько 900 млн доларів. Очікуємо, що відповідне рішення буде ухвалене Виконавчою радою МВФ найближчими тижнями", - йдеться в дописі. 

Шмигаль додав, що програма в рамках Механізму розширеного фінансування МВФ - це чотирирічна програма загальним обсягом $15,6 млрд, яка є важливою для підтримки нашої економічної стабільності та відновлення. 

Прем’єр подякував партнерам з МВФ та українській команді за послідовну й  злагоджену роботу задля успіху та процвітання нашої держави. 

Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що рішення МВФ свідчить про високу оцінку спроможності команди України. 

"Вкотре скажу, що рішення МВФ – це не лише про гроші. Це про те, що Україна має силу, знання, вміння, волю боротися та робити все для збереження економіки та добробуту своїх людей. Це про партнерську підтримку світу та високу оцінку спроможності команди України. Увесь цей тиждень ми обговорювали те, як вона діє у безпрецедентних умовах і досягає результату. Які виклики здолали і які нас чекають попереду", - заявив керівник НБУ. 

Він додав, що детальний спільний з МВФ аналіз ще раз, по суті, верифікував оцінки та прогнози української сторони. Вітчизняна економіка й надалі демонструє неймовірну стійкість та ознаки стабілізації.

Нагадаємо, що минулого тижня місія Міжнародного валютного фонду розпочала свою роботу щодо проведення другого перегляду виконання Україною програми "Механізм розширеного фінансування".

 

МВФфінансування

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