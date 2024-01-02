Україна має отримати більше допомоги – президент Латвії

Українська протиповітряна оборона працює добре, але Україна має отримати більше допомоги.

Про це президент Латвії Едгарс Рінкевичс після ракетної атаки написав в соцмережі X (Twitter).

"Сьогодні вранці чергова серія жорстоких російських авіаударів по Києву, внаслідок якої невинні мирні жителі знову стали жертвами російського тероризму. Українська протиповітряна оборона працює добре, але Україна має отримати більше допомоги. Новорічні урочистості закінчилися, і Заходу варто серйозно підійти до справи і діяти просто зараз!" - йдеться в дописі.

Атаку армії рф також засудили президентка Молдови та Генсек Ради Європи.

Сьогодні вночі найбільшого удару зазнав Київ, росія випустила сотню ракет різних типів.