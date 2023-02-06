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Україна націоналізувала заводи і агрохолдинг підсанкційних російських олігархів

06 лютого 2023, 18:00
Україна націоналізувала заводи і агрохолдинг підсанкційних російських олігархів
Джерело: .telegram.SBUkr
Україна націоналізувала заводи і агрохолдинг, які належали російським олігархам Михайлу Шелкову та Сергію Чемезову. Вартість переданого нашій державі майна становить щонайменше 2 млрд гривень.

Про це повідомляє СБУ.

Повідомляється, що Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі у держвласність України Демурінського гірничо-збагачувального комбінату, оптового виробника труб ТОВ "ВСМПО Титан", компанії з торгівлі металами ТОВ "Тай-Мінералс" та агрохолдингу "Інвест Агро".

Зазначається, що Чемезов та Шелков входять до найближчого оточення військово-політичного керівництва росії. Олігархи керували українськими підприємствами через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА". Ця компанія входить до структури воєнно-промислового комплексу рф та бере участь у процесах виробництва озброєнь для окупаційних військо.

Після початку повномасштабної війни Шелков і Чемезов хотіли приховати своє відношення до українських активів. Для цього намагалися передати формальне управління компаніями підконтрольним комерційним структурам у Дніпропетровській та Сумській областях.

Проте співробітники СБУ викрили оборудки, своєчасно їх заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України.

Нагадаємо, Рада визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією.

націоналізація

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