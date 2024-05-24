Україна отримає від Нідерландів військову допомогу на €175 млн
Про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен написала в соцмережі X (Twitter).
"Україні потрібно більше ресурсів для повітряної та морської оборони. Тому Міжнародний фонд з підтримки України (IFU) оголосив про закупівлю обладнання на суму 175 млн євро за співфінансування Нідерландів", - йдеться в дописі.
Крім того, в квітні Нідерланди виділили ще €1,4 млрд на військову допомогу Україні.
Сьогодні також Німеччина і Данія оголосили про спільний пакет військової допомоги.