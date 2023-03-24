Україна отримала близько 6000 тонн енергообладнання від міжнародних партнерів

Міністерство енергетики розподілило 111-ьом підприємствам енергетичного сектору 6 тисяч тонн обладнання, яке надали міжнародні партнери як гуманітарну допомогу.

Про це розказали в Міністерстві енергетики.

Повідомляє Пресслужба.

"Гуманітарну допомогу енергетичному сектору вже надали 30 країн. Це 470 вантажів загальною вагою близько 6000 тонн. Міністерство енергетики розподілило гуманітарну допомогу 111 підприємствам енергетичного сектору", - розповів заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.

За словами посадовця, на сьогодні на спеціальному рахунку Фонду енергетичної підтримки України понад 151 мільйон євро. Робоча група Міненерго вже затвердила перелік обладнання, палива та послуг вартістю понад 137 мільйонів євро для постачання 41 енергетичної компанії за процедурою закупівлі шляхом коштів Фонду. Щодо решти коштів готуються нові запити енергетичних компаній, які забезпечують виробництво, передачу, розподіл електроенергії, зберігання, розподіл і транспортування природного газу, а також компаній гірничодобувної промисловості

За ініціативою Європейської Комісії і за погодженням з Міненерго Секретаріат Енергетичного Співтовариства створив Фонд енергетичної підтримки України.

Він дає змогу урядам, міжнародним фінансовим установам і міжнародним організаціям, а також приватним донорам надавати екстрену фінансову підтримку для української енергетики. Фондом керує Секретаріат Енергетичного Співтовариства, а закупівлі здійснюються USAID за прозорими, швидкими та ефективними процедурами.