Матеріали:
Теми:

Україна отримала близько 6000 тонн енергообладнання від міжнародних партнерів

24 березня 2023, 20:18
Україна отримала близько 6000 тонн енергообладнання від міжнародних партнерів
Фото: aa.com.tr
Міністерство енергетики розподілило 111-ьом підприємствам енергетичного сектору 6 тисяч тонн обладнання, яке надали міжнародні партнери як гуманітарну допомогу.

Про це розказали в Міністерстві енергетики.

Повідомляє Пресслужба.

"Гуманітарну допомогу енергетичному сектору вже надали 30 країн. Це 470 вантажів загальною вагою близько 6000 тонн. Міністерство енергетики розподілило гуманітарну допомогу 111 підприємствам енергетичного сектору", - розповів заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.

За словами посадовця, на сьогодні на спеціальному рахунку Фонду енергетичної підтримки України понад 151 мільйон євро. Робоча група Міненерго вже затвердила перелік обладнання, палива та послуг вартістю понад 137 мільйонів євро для постачання 41 енергетичної компанії за процедурою закупівлі шляхом коштів Фонду. Щодо решти коштів готуються нові запити енергетичних компаній, які забезпечують виробництво, передачу, розподіл електроенергії, зберігання, розподіл і транспортування природного газу, а також компаній гірничодобувної промисловості

За ініціативою Європейської Комісії і за погодженням з Міненерго Секретаріат Енергетичного Співтовариства створив Фонд енергетичної підтримки України. 

Він дає змогу урядам, міжнародним фінансовим установам і міжнародним організаціям, а також приватним донорам надавати екстрену фінансову підтримку для української енергетики. Фондом керує Секретаріат Енергетичного Співтовариства, а закупівлі здійснюються USAID за прозорими, швидкими та ефективними процедурами.

допомогаміненергоМіністерство енергетики

Останні матеріали

Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ гєрасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Політика
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Переклад iPress – 24 березня 2023, 10:12
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Політика
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 березня 2023, 17:25
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Політика
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 23 березня 2023, 09:47
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Політика
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Переклад iPress – 22 березня 2023, 16:48
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Політика
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 22 березня 2023, 12:26
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється