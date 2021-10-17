CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч проти 31 жовтня, неділі, о 4 годині ранку українці переходять на зимовий час, тобто переводять стрілки годинника на 1 (одну) годину назад.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна перейде на зимовий час в останню неділю жовтня
Фото: google.com
Про це повідомляє Укрінформ.
Зазначимо, що переведення годинників в Україні на зимовий і літній час здійснюється майже чотири десятиліття, і за традицією стрілки зрушують восени та навесні - в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.
Цьогоріч українці перейдуть на зимовий час уночі проти 31 жовтня, о 4 годині ранку. Таким чином наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину.
Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і навпаки регулярно почав здійснюватися з 1981 року.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у березні поточного року відправила на доопрацювання в комітет законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні", який пропонує скасувати сезонні переведення годинників і, таким чином, залишити в Україні "зимовий" час.
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17 10 2021 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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