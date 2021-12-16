Україна підписала договір із Pfizer про купівлю ліків проти коронавірусу - МОЗ
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 16 грудня,пише Громадське.
За його словами, Україна домовилась про купівлю 300 тисяч курсів препарату Pfizer. Ляшко каже, що використання препарату дозволить "не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей" через COVID-19.
Таблетки під час випробувань продемонстрували високу ефективність проти госпіталізації та смерті - 89%.
Крім того, у листопаді МОЗ анонсувало, що планує закупити 300 тисяч курсів препарату Lagevrio від Meck Sharp & Dohme. Ці ліки стали першими у світі, які дозволили використовувати для лікування хворих. Відповідний документ надала Велика Британія.
Препарат дозволили застосовувати людям, які мають легку та помірну форму COVID-19 і принаймні один фактор ризику розвитку тяжкого захворювання (ожиріння, старший вік, цукровий діабет або захворювання серця).
Згодом ліки схвалив і регулятор Європейського Союзу. Показники ефективності цих таблеток проти госпіталізації та смерті під час інших випробувань становили 50%.
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