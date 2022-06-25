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Україна подала ще один позов до ЄСПЛ проти росії

У ньому вимагається повне виведення збройних сил росії та компенсація потерпілим
Україна звинувачує російську владу у порушенні Європейської конвенції з прав людини через вторгнення на українську територію.
Україна подала ще один позов до ЄСПЛ проти росії Фото: Укрінформ

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

23 червня він оголосив, що у межах цього позову Україна вимагає повне виведення російських військ та присудження грошової компенсації потерпілим через російську агресію.

Цей документ стосується порушень росією прав людини на початковому етапі війни та описує події від початку російського вторгнення вранці 24 лютого до фактичного виведення її сухопутних військ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня.

Денис Малюська розповів, що до позову додали велику доказову базу порушених прав людини і великої кількості порушених норм конвенції. 

Мін'юст вимагає компенсацію завданих збитків. Попередньо, на першому етапі вторгнення вони оцінюються у 80 мільярдів доларів.

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25 06 2022 11:03
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