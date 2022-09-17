Україна продала до ЄС електроенергії на рекордну суму

Експорт електроенергії з України до країн ЄС за перші два тижні вересня встановив торговий рекорд 131 млн доларів. Показник йде одразу після традиційно великих обсягів експорт сільгосппродукції.

Про це повідомляє "Укренерго".

За даними компанії, упродовж останнього тижня 12-18 вересня доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. З 5 вересня його сукупна величина становить 300 МВт в денні та вечірні години (з максимальним споживанням) і 250 МВт в нічні.

В "Укренерго" повідомили, що на суміжних спотових ринках ціни продовжують знижуватися. На ринку "на добу наперед" (РДН) в Румунії середня ціна базового навантаження з 12 по 17 вересня становила близько 386,8 євро/МВт∙год, а в Словаччині - 442,6 євро/МВт∙год, тоді тижнем раніше вони складали 412,9 євро та 446,2 євро відповідно.

Водночас на українському РДН ціна базового навантаження зросла і у більшість днів становила 88-89 євро/МВт∙год.

"На тлі цього середньозважена ціна доступу до міждержавного перетину в порівнянні з попереднім тижнем знизилася до 8,1 тис. грн/Мвт∙год (-12,9%). Найвища гранична ціна в окремій годині становила 16 тис. грн/МВт год в напрямку Словаччини 13 вересня (о 20-й годині)", - зазначили в "Укренерго".

Раніше повідомлялось, що ціни на електроенергію в Європі вперше перевищили 1000 євро.