ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїна розриває дипломатичні відносини з КНДР у відповідь на визнання нею так званої "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна розриває дипломатичні відносини з Північною Кореєю після визнання "Л/ДНР"
Визнання північнокорейським режимом "суб’єктності" російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України
Фото: з відкритих джерел
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій речником МЗС України Олегом Ніколенком, пише "Європейська правда".
"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує рішення Корейської Народної Демократичної Республіки визнати так звану "незалежність" тимчасово окупованих Російською Федерацією територій в Донецькій та Луганській областях України", - сказано у заяві.
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Україна розглядає це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяна, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.
"Визнання північнокорейським режимом "суб’єктності" російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України", - йдеться у заяві.
У відповідь на недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою.
Водночас, політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції, наголосили в МЗС.
"Звернення Росії до КНДР про підтримку в легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна. В Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність", - наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Раніше у середу російські інформаційні агентства, у тому числі державні, повідомили про визнання Північною Кореєю незалежності ОРДЛО.
30 червня Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією у відповідь на визнання Сирією "незалежності" так званих "ЛНР/ДНР".
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