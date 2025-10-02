Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа через визнання окупованих територій рф

30 липня президент Нікарагуа Даніель Ортега надіслав листа владіміру путіну, в якому визнав Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області частиною росії.

Міністерство закордонних справ України повідомило про розрив дипломатичних відносин із Республікою Нікарагуа через визнання нею окупованих українських територій російськими.

"Підтримка збройної агресії рф проти України, спроба легітимізації силового захоплення частини нашої території, офіційне визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" та відкриття незаконного "почесного консульства Нікарагуа" на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з державою-агресором та пряму фінансову і політичну залежність маріонеткового режиму Манагуа від москви", — зазначили у МЗС.

30 липня президент Нікарагуа Даніель Ортега надіслав листа владіміру путіну, в якому визнав Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області частиною росії та висловив підтримку "героїчній битві рф проти українського неонацизму, який підтримує НАТО". Це зробило Нікарагуа першою країною, яка офіційно визнала анексію чотирьох українських областей.

У МЗС тоді попередили, що такі дії є грубим порушенням міжнародного права.

Раніше Нікарагуа вже відкрила почесне консульство в окупованому Сімферополі (2020 р.), а в 2021 році підписала угоду про торгово-економічне співробітництво з російською окупаційною владою Криму. 22 вересня російська влада повідомила про підписання Нікарагуа угод з окупованими областями України щодо торгівельно-економічного співробітництва.

Україна рішуче засуджує такі дії та підтвердила, що подібні кроки суперечать міжнародному праву і шкодять суверенітету держави.