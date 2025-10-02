Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа через визнання окупованих територій рф

02 жовтня 2025, 19:58
Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа через визнання окупованих територій рф
джерело depositphotos
30 липня президент Нікарагуа Даніель Ортега надіслав листа владіміру путіну, в якому визнав Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області частиною росії.

Міністерство закордонних справ України повідомило про розрив дипломатичних відносин із Республікою Нікарагуа через визнання нею окупованих українських територій російськими.

"Підтримка збройної агресії рф проти України, спроба легітимізації силового захоплення частини нашої території, офіційне визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" та відкриття незаконного "почесного консульства Нікарагуа" на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим свідчить про політичне ототожнення Нікарагуа з державою-агресором та пряму фінансову і політичну залежність маріонеткового режиму Манагуа від москви", — зазначили у МЗС.

30 липня президент Нікарагуа Даніель Ортега надіслав листа владіміру путіну, в якому визнав Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області частиною росії та висловив підтримку "героїчній битві рф проти українського неонацизму, який підтримує НАТО". Це зробило Нікарагуа першою країною, яка офіційно визнала анексію чотирьох українських областей.

У МЗС тоді попередили, що такі дії є грубим порушенням міжнародного права.

Раніше Нікарагуа вже відкрила почесне консульство в окупованому Сімферополі (2020 р.), а в 2021 році підписала угоду про торгово-економічне співробітництво з російською окупаційною владою Криму. 22 вересня російська влада повідомила про підписання Нікарагуа угод з окупованими областями України щодо торгівельно-економічного співробітництва.

Україна рішуче засуджує такі дії та підтвердила, що подібні кроки суперечать міжнародному праву і шкодять суверенітету держави.

війнаНікарагуаокупаціяднрЛНРросія окупанти

Останні матеріали

росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Ірина Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Ірина Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється