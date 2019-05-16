Україна спільно з п'ятьма країнами викрила міжнародну злочинну кібермережу

Використовуючи шкідливу комп'ютерну програму GozNym, через мережу було вкрадено близько $100 млн

Коаліція з шести країн: США, Німеччина, Україна, Грузія, Молдова та Болгарія, за участю Євроюсту і Європолу розсекретила діяльність міжнародної злочинної кібермережі, яка, використовуючи шкідливу комп'ютерну програму GozNym, викрала близько $100 млн.

Про це оголосили на прес-конференції, яка відбулася 16 квітня в Гаазі (Нідерланди) в штаб-квартирі Інтерполу, інформує LB.ua.

Участь в прес-конференції брали також представники правоохоронних органів країн-учасниць операції.

Прокурор США Скотт Брейді сказав, що сьогодні Інтерпол відзначає нову віху в боротьбі з міжнародною організованою злочинністю. "Ми раді оголосити, що, завдяки безпрецедентним міжнародним зусиллям була розкрита кримінальна мережа", - підкреслив він.

За словами Брейді, злочинці використовували програму GozNym з метою викрадення грошей, більш ніж у 41 тисячі жертв. В основному це були представники бізнесу та фінансових інституцій в США, Північній Америці і в Європі.

Частина зловмисників вже отримала звинувачення в судах України, Молдови, Грузії та США.

За допомогою програми GozNym, вони перехоплювали паролі для входу в банківську систему, заходили на рахунки своїх жертв, крали звідти гроші і відмивали їх через підконтрольні їм банківські рахунки.