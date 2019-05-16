Україна спільно з п'ятьма країнами викрила міжнародну злочинну кібермережу
Про це оголосили на прес-конференції, яка відбулася 16 квітня в Гаазі (Нідерланди) в штаб-квартирі Інтерполу, інформує LB.ua.
Участь в прес-конференції брали також представники правоохоронних органів країн-учасниць операції.
Прокурор США Скотт Брейді сказав, що сьогодні Інтерпол відзначає нову віху в боротьбі з міжнародною організованою злочинністю. "Ми раді оголосити, що, завдяки безпрецедентним міжнародним зусиллям була розкрита кримінальна мережа", - підкреслив він.
За словами Брейді, злочинці використовували програму GozNym з метою викрадення грошей, більш ніж у 41 тисячі жертв. В основному це були представники бізнесу та фінансових інституцій в США, Північній Америці і в Європі.
Частина зловмисників вже отримала звинувачення в судах України, Молдови, Грузії та США.
За допомогою програми GozNym, вони перехоплювали паролі для входу в банківську систему, заходили на рахунки своїх жертв, крали звідти гроші і відмивали їх через підконтрольні їм банківські рахунки.
Нагадаємо, що в Організації з безпеки і співробітництва в Європі відзначили високий рівень організації другого туру президентських виборів в Україні, який відбувся 21 квітня.
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