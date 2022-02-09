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Україна стартувала на Євробаскеті з розгрому Великої Британії

Збірна України стартувала на Євробаскеті-2022 із впевненої перемоги. У стартовому матчі групи С підопічні Айнарса Багатскіса зустрічалися із командою Великої Британії.
Україна стартувала на Євробаскеті з розгрому Великої Британії Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє ТСН.

Зазначимо, що боротьби у цьому поєдинку не вийшло. "Синьо-жовті" одразу захопили ініціативу та повели в рахунку. Представникам Туманного Альбіону вдавалося не відпускати наших спортсменів далеко вперед, тільки в першій половині, за підсумками якої на табло горіли цифри 42:32 на користь нашої команди.

Однак на третю та четверту чверті сил у британців уже не вистачило. Українці відірвалися в рахунку та догравали матч лавкою запасних. Фінальна сирена зафіксувала перемогу нашої команди із рахунком 90:61.

Вже завтра, 3 вересня, українці зіграють свій другий поєдинок на Євробаскеті проти Естонії. Початок матчу - о 18:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Коноплянка забив перший гол за півроку перебування у польській "Краковії".

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02 09 2022 19:42
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