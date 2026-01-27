Україна та Польща домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу на 20%

Україна та Польща домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

“Оператор ГТС Польщі Gaz-System і «Оператор ГТС України» узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року. До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу ”, – повідомив міністр.

Він зазначив, що це важлива домовленість для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи і для критичної інфраструктури.

Міністр додав, що збільшення спроможностей імпорту є частиною системної роботи з посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання газу.

За його даними, польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту. У 2025 році через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу — понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема близько 600 млн куб. м американського LNG.