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Україна відкликає своїх миротворців з Косово

Підставою для такого рішення є указ президента від 7 березня 2022 року "Про відкликання національного контингенту та національного персоналу, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки"
Україна відкликає своїх миротворців з Косово
Україна відкликає своїх громадян з Косово, які брали участь у миротворчій місії KFOR (Міжнародні сили з підтримки миру в Косові під проводом НАТО).
 
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію від Командування об'єднаних сил ЗСУ.
 
"Станом на сьогодні у Косово перебуває національний контингент Збройних Сил України у складі 40 військовослужбовців", - повідомили у відомстві.
 
В Командуванні ЗСУ зазначили, що наразі проводяться заходи щодо їх повернення до України, згідно з указом президента від 7 березня 2022 року №114 "Про відкликання національного контингенту та національного персоналу, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки".
 
"Повернення національного контингенту означатиме тимчасове припинення його участі у місії KFOR", - уточнили у Командуванні об'єднаних сил.
 
Як раніше повідомляв iPress.ua, міністерство закордонних справ оприлюднило рекомендацію для українців через загострення відносин між сербами і косоварами.
 
 

 

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03 08 2022 14:19
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