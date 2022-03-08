НОВИНИПідставою для такого рішення є указ президента від 7 березня 2022 року "Про відкликання національного контингенту та національного персоналу, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна відкликає своїх миротворців з Косово
Україна відкликає своїх громадян з Косово, які брали участь у миротворчій місії KFOR (Міжнародні сили з підтримки миру в Косові під проводом НАТО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію від Командування об'єднаних сил ЗСУ.
"Станом на сьогодні у Косово перебуває національний контингент Збройних Сил України у складі 40 військовослужбовців", - повідомили у відомстві.
В Командуванні ЗСУ зазначили, що наразі проводяться заходи щодо їх повернення до України, згідно з указом президента від 7 березня 2022 року №114 "Про відкликання національного контингенту та національного персоналу, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки".
"Повернення національного контингенту означатиме тимчасове припинення його участі у місії KFOR", - уточнили у Командуванні об'єднаних сил.
Як раніше повідомляв iPress.ua, міністерство закордонних справ оприлюднило рекомендацію для українців через загострення відносин між сербами і косоварами.
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03 08 2022 14:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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