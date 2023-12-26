Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна відправила запит Австралії на отримання списаних гвинтокрилів – ЗМІ

26 грудня 2023, 17:48
Україна відправила запит Австралії на отримання списаних гвинтокрилів – ЗМІ
Wikipedia
Федеральний уряд Австралії отримав запит від України на передачу українській армії списаних гвинтокрилів Taipan.

Про це пише Asia Pacific Defence Reporter.

Ціна одного гвинтокрила Taipan на вторинному ринку становить майже 20 мільйонів доларів.

Технічні фахівці таємно розбирають всі 45 армійських багатоцільових гвинтокрилів Taipan і закопують компоненти на об'єкті оборони.

"Вартість кожного гвинтокрила на вторинному ринку становить близько 20 мільйонів доларів, тому було ухвалено рішення знищити їх по-тихому в надії, що ніхто не помітить. 10-тонні двомоторні Taipanрозбирають, а не розрізають, бо їхня конструкція з вуглецевого волокна дуже міцна" -, пише азійське видання. 

За словами міністра оборони Австралії Річарда Марлеса, гвинтокрили будуть утилізовані таким чином, щоб максимізувати їхню цінність.

Ми також писали, що влітку Латвія передала Україні гелікоптер Мі-17.
 
АвстраліягвинтокрилTaipan

Останні матеріали

Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Політика
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 16:51
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Політика
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 12:48
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Політика
Всупереч експертам та аналітикам. Як ЗСУ майстерно використовують системи Patriot – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 08:49
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Політика
Історія чергового вбивства. Як Патрушев закатрупив Пригожина для путіна – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 16:34
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Cуспільство
Переоцінка можливостей та зарозумілість інституцій. Дефіцит смиренності у військових інституціях приводить до поразок – Мік Раян
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 12:27
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Cуспільство
The Economist визначив країну року. Похмурого 2023 року
Переклад iPress – 22 грудня 2023, 09:09
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Політика
Затягування з допомогою Україні. Бездіяльність Заходу щодо України загрожує небезпечними наслідками в москві – Дара Массіко
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 14:42
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Cуспільство
Війна в Газі та Україні. Дуже різні війни зі схожими уроками для США – Макс Бут
Переклад iPress – 21 грудня 2023, 11:36
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється