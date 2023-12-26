Україна відправила запит Австралії на отримання списаних гвинтокрилів – ЗМІ

Федеральний уряд Австралії отримав запит від України на передачу українській армії списаних гвинтокрилів Taipan.

Про це пише Asia Pacific Defence Reporter.

Ціна одного гвинтокрила Taipan на вторинному ринку становить майже 20 мільйонів доларів.

Технічні фахівці таємно розбирають всі 45 армійських багатоцільових гвинтокрилів Taipan і закопують компоненти на об'єкті оборони.

"Вартість кожного гвинтокрила на вторинному ринку становить близько 20 мільйонів доларів, тому було ухвалено рішення знищити їх по-тихому в надії, що ніхто не помітить. 10-тонні двомоторні Taipanрозбирають, а не розрізають, бо їхня конструкція з вуглецевого волокна дуже міцна" -, пише азійське видання.

За словами міністра оборони Австралії Річарда Марлеса, гвинтокрили будуть утилізовані таким чином, щоб максимізувати їхню цінність.