Україна відправила запит Австралії на отримання списаних гвинтокрилів – ЗМІ
Про це пише Asia Pacific Defence Reporter.
Ціна одного гвинтокрила Taipan на вторинному ринку становить майже 20 мільйонів доларів.
Технічні фахівці таємно розбирають всі 45 армійських багатоцільових гвинтокрилів Taipan і закопують компоненти на об'єкті оборони.
"Вартість кожного гвинтокрила на вторинному ринку становить близько 20 мільйонів доларів, тому було ухвалено рішення знищити їх по-тихому в надії, що ніхто не помітить. 10-тонні двомоторні Taipanрозбирають, а не розрізають, бо їхня конструкція з вуглецевого волокна дуже міцна" -, пише азійське видання.
За словами міністра оборони Австралії Річарда Марлеса, гвинтокрили будуть утилізовані таким чином, щоб максимізувати їхню цінність.