ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУкраїна вперше стала учасницею конкурсу стартапів Trade and Connectivity Challenge-2021, який організує Enterprise Singapore.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна вперше бере участь у конкурсі стартапів в Сінгапурі
Національним партнером конкурсу в Україні стала найбільша профільна IT-асоціація "IT Ukraine"
Startup
Про це повідомило у Фейсбуці посольство України у Сінгапурі.
Національним партнером конкурсу в Україні стала найбільша профільна IT-асоціація "IT Ukraine".
До участі у конкурсі запрошуються компанії, які розробляють технологічні рішення для таких секторів: авіація, морський транспорт, наземне пересування, логістика та торгівля.
Загальний розмір призового фонду становить 100 000 сінгапурських доларів. Заявки на участь у конкурсі приймаються до 30 грудня.
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09 11 2021 16:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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