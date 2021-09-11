Україна вперше бере участь у конкурсі стартапів в Сінгапурі Національним партнером конкурсу в Україні стала найбільша профільна IT-асоціація "IT Ukraine"

Україна вперше стала учасницею конкурсу стартапів Trade and Connectivity Challenge-2021, який організує Enterprise Singapore.

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Про це повідомило у Фейсбуці посольство України у Сінгапурі. Національним партнером конкурсу в Україні стала найбільша профільна IT-асоціація "IT Ukraine". До участі у конкурсі запрошуються компанії, які розробляють технологічні рішення для таких секторів: авіація, морський транспорт, наземне пересування, логістика та торгівля. Загальний розмір призового фонду становить 100 000 сінгапурських доларів. Заявки на участь у конкурсі приймаються до 30 грудня. Читайте також: Україна й Ізраїль планують співпрацю у сфері функціонування стартап-фондів

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