Матеріали:
Теми:
СПОРТ

Україна вперше перемогла на Континентальному кубку зі стрибків з трампліна

12 лютого 2023, 18:54
Україна вперше перемогла на Континентальному кубку зі стрибків з трампліна
Джерело: suspilne
Дебютну українську золоту медаль здобув Євген Марусяк.

Українець Євген Марусяк став переможцем етапу Континентального кубка зі стрибків із трампліну в Німеччині.

Про це повідомляє "Суспільне"
У першому раунді спортсмен виконав стрибок на 138 метрів, а у другому стрибнув на 135,5 метра.

Із сумою балів 266,4 Марусяк посів перше місце та на 17,2 бала випередив німця Ремо Імгофа. Представник України вперше в історії завоював золото змагань такого рівня у стрибках із трампліну.

У Клінгенталі Марусяк взяв участь на двох етапах Континентального Кубка, які відбулися 11 та 12 лютого. В обох випадках українському стрибуну вдалося відібратися до фінального раунду та показати результат у топ-7.

На першому етапі Марусяк посів сьоме місце. За підсумками першої спроби українець мав дев'ятий результат, який зміг покращити у другому стрибку. І за сумою двох стрибків фінішував восьмим з загальним результатом 267.1 бала.

На наступний день Марусяк виступив уже на другому етапі у рамках Континентального кубка на цьому трампліні. Після першої спроби українцеві вдалося захопити лідерство: він полетів на 138 метрів і отримав за стрибок 135.6 бала.

У фінальному раунді 22-річний Марусяк мав розпочати виступи останнім, вже знаючи результати решти стрибунів. Жодному стрибуну перед ним у другій спробі не вдалося навіть подолати позначку у 125 балів, тож у українця була незначна перевага над опонентами.

Проте сам Марусяк в останній спробі вдруге поспіль показав найкращий результат! Він виконав стрибок на 135.5 м, за який отримав 130.8 балів.

У підсумку український стрибун здобув перемогу на Континентальному Кубку з розгромною перевагою. Найближчого переслідувача - швейцарця Ремо Імхофа - він випередив з перевагою у 17.2 бала.

спортперемога Українистрибків з трамплінаЄвген Марусяк

Останні матеріали

Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Політика
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 16:42
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Політика
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 15:59
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Політика
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 12:07
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Політика
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 09:03
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Політика
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 14:55
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 12:39
Мільярди доларів для грабунку. Як
Бізнес & Фінанси
Мільярди доларів для грабунку. Як "путін і його команда" прибирають до рук власність в росії – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 09:34
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Політика
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Дмитро Редько – 08 лютого 2023, 18:09
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється