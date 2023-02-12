Україна вперше перемогла на Континентальному кубку зі стрибків з трампліна

Дебютну українську золоту медаль здобув Євген Марусяк.

Українець Євген Марусяк став переможцем етапу Континентального кубка зі стрибків із трампліну в Німеччині.

Про це повідомляє "Суспільне"

У першому раунді спортсмен виконав стрибок на 138 метрів, а у другому стрибнув на 135,5 метра.

Із сумою балів 266,4 Марусяк посів перше місце та на 17,2 бала випередив німця Ремо Імгофа. Представник України вперше в історії завоював золото змагань такого рівня у стрибках із трампліну.

У Клінгенталі Марусяк взяв участь на двох етапах Континентального Кубка, які відбулися 11 та 12 лютого. В обох випадках українському стрибуну вдалося відібратися до фінального раунду та показати результат у топ-7.

На першому етапі Марусяк посів сьоме місце. За підсумками першої спроби українець мав дев'ятий результат, який зміг покращити у другому стрибку. І за сумою двох стрибків фінішував восьмим з загальним результатом 267.1 бала.

На наступний день Марусяк виступив уже на другому етапі у рамках Континентального кубка на цьому трампліні. Після першої спроби українцеві вдалося захопити лідерство: він полетів на 138 метрів і отримав за стрибок 135.6 бала.

У фінальному раунді 22-річний Марусяк мав розпочати виступи останнім, вже знаючи результати решти стрибунів. Жодному стрибуну перед ним у другій спробі не вдалося навіть подолати позначку у 125 балів, тож у українця була незначна перевага над опонентами.

Проте сам Марусяк в останній спробі вдруге поспіль показав найкращий результат! Він виконав стрибок на 135.5 м, за який отримав 130.8 балів.

У підсумку український стрибун здобув перемогу на Континентальному Кубку з розгромною перевагою. Найближчого переслідувача - швейцарця Ремо Імхофа - він випередив з перевагою у 17.2 бала.