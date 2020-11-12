Україна вперше за 70 років очолить комісію, що регулює судноплавство на Дунаї
Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Вперше за 70 років членства Україна очолила Дунайську комісію. Головою на 2021-2023 роки обрана наша пані посол в Угорщині Любов Непоп. Головування України є визнанням авторитету нашої держави в регіоні, сприятиме її євроінтеграції та економічному розвитку", - написав глава МЗС у своєму Twitter.
Дунайська комісія - це міжурядова організація, створена у 1948 для виконання Дунайської конвенції. Її головні завдання - забезпечувати уніфікацію норм та взаємне визнання документів задля вільного й безпечного судноплавства на Дунаї, що є основною водною артерією Центральної Європи.
Членами Дунайської комісії є Австрія, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Болгарія, Румунія, Молдова, Сербія, Хорватія, Україна та Росія. Засідання відбуваються у Будапешті.
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