Україна виплатила 157,5 млн боргу МВФ

У червні 2019 року Україна сплатила на користь Міжнародного валютного фонду 157,5 мільйона доларів.

Кошти сплатили на обслуговування кредитів, отриманих в межах програм співпраці між Україною та МВФ. Зазначимо, що останній транш МВФ Україна отримала ще наприкінці 2018 року, коли затвердили останню програму співпраці, повідомляє "Громадське".

Окрім виплати боргів МВФ, Україна сплатила 952,4 мільйона доларів на погашення державних боргів. З них 773,6 мільйона доларів виплатили за облігації внутрішньої державної позики.

Виплата боргів зменшила обсяг міжнародних резервів України, однак за допомогою залучення нових позик, зокрема випуску євробондів Україною, за підсумками червня 2019 року міжнародні резерви зросли на 6,4% або 1,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, що Міжнародні резерви України у червні 2019 року зросли на 1,2 мільярда доларів або на 6,4% — до 20,63 мільярда доларів.