Україна завоювала ще 4 золоті медалі на Паралімпіаді

Українські спортсмени здобули ще чотири медалі на Паралімпіаді-2020 у Токіо. Чотири "золота" завойовані в плаванні.

Фото: twitter.com/ParaAthletics

Про це повідомляє прес-служба Паралімпіади. Представник Харківщини Максим Крипак здобув "золото" на дистанції 100 метрів вільним стилем. Крипак подолав дистанцію з новим світовим паралімпійським рекордом - 50,64 секунди. Харків'янин Михайло Сербін здобув "золото" на 100-метрівці на спині. Срібним призером на цій дистанції став представник Донеччини Віктор Смирнов. Представник Дніпра Денис Дубров виграв "золото" на 200-метрівці комплексним плаванням. У четвертий день Ігор-2020 Єлизавета Мерешко виграла "золото" на 100-метрівці брасом. Нагадаємо, раніше Єлизавета стала чемпіонкою Паралімпійських ігор на 50-метрівці вільним стилем та срібною призеркою на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. В активі паралімпійської збірної України вже 33 нагороди - 8 золотих, 16 срібних і 9 бронзових. Нагадаємо, що у вівторок, 24 серпня, відбулася церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020

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