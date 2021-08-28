СПОРТ НОВИНИУкраїнські спортсмени здобули ще чотири медалі на Паралімпіаді-2020 у Токіо. Чотири "золота" завойовані в плаванні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна завоювала ще 4 золоті медалі на Паралімпіаді
Фото: twitter.com/ParaAthletics
Про це повідомляє прес-служба Паралімпіади.
Представник Харківщини Максим Крипак здобув "золото" на дистанції 100 метрів вільним стилем.
Крипак подолав дистанцію з новим світовим паралімпійським рекордом - 50,64 секунди.
Харків'янин Михайло Сербін здобув "золото" на 100-метрівці на спині.
Срібним призером на цій дистанції став представник Донеччини Віктор Смирнов.
Представник Дніпра Денис Дубров виграв "золото" на 200-метрівці комплексним плаванням.
У четвертий день Ігор-2020 Єлизавета Мерешко виграла "золото" на 100-метрівці брасом.
Нагадаємо, раніше Єлизавета стала чемпіонкою Паралімпійських ігор на 50-метрівці вільним стилем та срібною призеркою на дистанції 200 метрів комплексним плаванням.
В активі паралімпійської збірної України вже 33 нагороди - 8 золотих, 16 срібних і 9 бронзових.
Нагадаємо, що у вівторок, 24 серпня, відбулася церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020.
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