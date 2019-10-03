Українець Дмитро Підручний завоював золото на чемпіонаті світу з біатлону
Підручний стартував у гонці переслідування четвертим із відставанням у 17 секунд від переможця спринту - норвежця Йоханнеса Бьо: українець відстріляв дуже швидко і влучно, тоді як Бьо тричі схибив, повідомляє "Громадське".
Відтак, другу сходинку в гонці чемпіонату посів біатлоніст Йоханес Бьо, відставши від Дмитра на 8,3 секунди, "бронза" дісталася французу Кантену Фійону Майє, його відставання склало 17, 7 секунд.
Дмитро Підручний став першим в історії України чемпіоном світу з біатлону.
Інший українець, Руслан Ткаленко, який брав участь у гонці, фінішував 38-м.
Нагадаємо, що українська біатлоністка Юлія Журавок принесла першу нагороду в скарбничку збірної України на чемпіонаті Європи, який 20 лютого стартував у білоруському Раубичі.
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