Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українець Дмитро Підручний завоював золото на чемпіонаті світу з біатлону

Дмитро Підручний став першим в історії України чемпіоном світу з біатлону
Українець Підручний завоював золоту медаль у гонці переслідування на чемпіонаті світу з біатлону, який проходить у шведському Естерсунді.
Українець Дмитро Підручний завоював золото на чемпіонаті світу з біатлону Фото: Українська правда

Підручний стартував у гонці переслідування четвертим із відставанням у 17 секунд від переможця спринту - норвежця Йоханнеса Бьо: українець відстріляв дуже швидко і влучно, тоді як Бьо тричі схибив, повідомляє "Громадське".

Відтак, другу сходинку в гонці чемпіонату посів біатлоніст Йоханес Бьо, відставши від Дмитра на 8,3 секунди, "бронза" дісталася французу Кантену Фійону Майє, його відставання склало 17, 7 секунд.

Дмитро Підручний став першим в історії України чемпіоном світу з біатлону.

Інший українець, Руслан Ткаленко, який брав участь у гонці, фінішував 38-м.

Нагадаємо, що українська біатлоністка Юлія Журавок принесла першу нагороду в скарбничку збірної України на чемпіонаті Європи, який 20 лютого стартував у білоруському Раубичі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 03 2019 18:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.