Українець Дмитро Підручний завоював золото на чемпіонаті світу з біатлону

Дмитро Підручний став першим в історії України чемпіоном світу з біатлону

Українець Підручний завоював золоту медаль у гонці переслідування на чемпіонаті світу з біатлону, який проходить у шведському Естерсунді.

Підручний стартував у гонці переслідування четвертим із відставанням у 17 секунд від переможця спринту - норвежця Йоханнеса Бьо: українець відстріляв дуже швидко і влучно, тоді як Бьо тричі схибив, повідомляє "Громадське".

Відтак, другу сходинку в гонці чемпіонату посів біатлоніст Йоханес Бьо, відставши від Дмитра на 8,3 секунди, "бронза" дісталася французу Кантену Фійону Майє, його відставання склало 17, 7 секунд.

Дмитро Підручний став першим в історії України чемпіоном світу з біатлону.

Інший українець, Руслан Ткаленко, який брав участь у гонці, фінішував 38-м.

Нагадаємо, що українська біатлоністка Юлія Журавок принесла першу нагороду в скарбничку збірної України на чемпіонаті Європи, який 20 лютого стартував у білоруському Раубичі.