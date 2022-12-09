НОВИНИУкраїнський спортсмен Богдан Колмаков здобув перемогу на чемпіонаті світу з паркуру у болгарській Софії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець Колмаков став чемпіоном світу з паркуру
Джерело: sportarena.com
Про це повідомила Міжнародна федерація гімнастики.
Українцю не було рівних у подоланні перешкод на швидкість. Колмаков показав час 25,52 секунди та випередив нідерландця Тангі ван Схінгена (25,94). Топ-3 замкнув італієць Лука Демаркі.
Паркур – вид спорту, який ґрунтується на швидкісному переміщенні та подоланні перешкод. Очікується, що в майбутньому паркур буде включено до програми Олімпіади.
Раніше повідомлялось, що збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби.
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12 09 2022 17:16 МЕДІА
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