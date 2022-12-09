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Українець Колмаков став чемпіоном світу з паркуру

Український спортсмен Богдан Колмаков здобув перемогу на чемпіонаті світу з паркуру у болгарській Софії.
Українець Колмаков став чемпіоном світу з паркуру Джерело: sportarena.com

Про це повідомила Міжнародна федерація гімнастики.

Українцю не було рівних у подоланні перешкод на швидкість. Колмаков показав час 25,52 секунди та випередив нідерландця Тангі ван Схінгена (25,94). Топ-3 замкнув італієць Лука Демаркі.

Паркур – вид спорту, який ґрунтується на швидкісному переміщенні та подоланні перешкод. Очікується, що в майбутньому паркур буде включено до програми Олімпіади.

Раніше повідомлялось, що збірна України здобула першу медаль на чемпіонаті світу з боротьби.

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12 09 2022 17:16
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