СПОРТ НОВИНИУкраїнський спортсмен Богдан Колмаков здобув перемогу на чемпіонаті світу з паркуру, що відбувся в японському Токіо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець Колмаков став першим в історії чемпіоном світу з паркуру
Джерело: olexrada.gov.ua
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Українцю не було рівних у подоланні перешкод на швидкість. У фіналі Богдан пройшов дистанцію за 25,25 секунд. До топ-3 ЧС увійшли італієць Андреа Консоліні (25,84) та нідерландець Тангі ван Схінген (26,37).
Це був перший чемпіонат світу з паркуру в історії. Таким чином, українець виборов історичне золото. У вересні Колмаков став переможцем етапу Кубка світу у болгарській Софії.
Паркур – вид спорту, який ґрунтується на швидкісному переміщенні та подоланні перешкод. Очікується, що в майбутньому паркур буде включено до програми Олімпіади.
Раніше повідомлялось, що українські спортсменки стали чемпіонками світу з пляжного волейболу.
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