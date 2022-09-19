RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українські спортсменки стали чемпіонками світу з пляжного волейболу

Вітаємо дівчат та тренерів з перемогою! Пишаємося!
Дар’я Романюк та Єва Сердюк виграли молодіжний чемпіонат світу з пляжного волейболу U-19 в Туреччині.
Українські спортсменки стали чемпіонками світу з пляжного волейболу Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
 
"18-річні Дар’я Романюк та Єва Сердюк виграли молодіжний чемпіонат світу з пляжного волейболу U-19, що відбувся в турецькому місті Дікілі. У фіналі змагань наші дівчата з рахунком 2:0 (21:17, 21:18) перемогли представниць США. За весь турнір український дует не програв суперницям жодної партії. Вітаємо дівчат та тренерів з перемогою! Пишаємося!", – йдеться в повідомленні.
 
Нагадаємо, що українка виграла "бронзу" на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби в Сербії.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 09 2022 19:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Неперевершена Серена Вільямс: шлях найвеличнішої. Але найцікавіше для неї попереду

Неперевершена Серена Вільямс: шлях найвеличнішої. Але найцікавіше для неї попереду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.