СПОРТ НОВИНИДар’я Романюк та Єва Сердюк виграли молодіжний чемпіонат світу з пляжного волейболу U-19 в Туреччині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські спортсменки стали чемпіонками світу з пляжного волейболу
Вітаємо дівчат та тренерів з перемогою! Пишаємося!
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
"18-річні Дар’я Романюк та Єва Сердюк виграли молодіжний чемпіонат світу з пляжного волейболу U-19, що відбувся в турецькому місті Дікілі. У фіналі змагань наші дівчата з рахунком 2:0 (21:17, 21:18) перемогли представниць США. За весь турнір український дует не програв суперницям жодної партії. Вітаємо дівчат та тренерів з перемогою! Пишаємося!", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що українка виграла "бронзу" на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби в Сербії.
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19 09 2022 19:14 МЕДІА
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