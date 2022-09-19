Українські спортсменки стали чемпіонками світу з пляжного волейболу Вітаємо дівчат та тренерів з перемогою! Пишаємося!

Дар’я Романюк та Єва Сердюк виграли молодіжний чемпіонат світу з пляжного волейболу U-19 в Туреччині.

Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН. "18-річні Дар’я Романюк та Єва Сердюк виграли молодіжний чемпіонат світу з пляжного волейболу U-19, що відбувся в турецькому місті Дікілі. У фіналі змагань наші дівчата з рахунком 2:0 (21:17, 21:18) перемогли представниць США. За весь турнір український дует не програв суперницям жодної партії. Вітаємо дівчат та тренерів з перемогою! Пишаємося!", – йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що українка виграла "бронзу" на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби в Сербії

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