СПОРТ НОВИНИУ Белграді (Сербія) триває чемпіонат світу зі спортивної боротьби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка виграла "бронзу" на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби в Сербії
Фото: з вільного доступу
П'яту нагороду до української скарбнички принесла Аліна Грушина-Акобія з Полтавщини (вагова категорія до 57 кг), передає Укрінформ.
У "малому" фіналі за "бронзу" Грушина -кобія упевнено перемогла азербайджанку Жалу Алієву (10:0), передає Укрінформ.
Як повідомлялося, раніше у жіночій боротьбі срібною призеркою чемпіонату світу-2022 стала львів'янка Олександра Хоменець (55 кг), "бронза" дісталася Ілоні Прокопевнюк з Херсонщини (62 кг).
Нагадаємо, у греко-римські боротьбі "бронзу" завоювали харків'яни Андрій Кулик (72 кг) та Ярослав Фільчаков (82 кг).
Чемпіонат світу-2022 зі спортивної боротьби триватиме у сербській столиці до 18 вересня.
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15 09 2022 22:56 МЕДІА
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