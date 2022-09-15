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Українка виграла "бронзу" на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби в Сербії

У Белграді (Сербія) триває чемпіонат світу зі спортивної боротьби.
Українка виграла "бронзу" на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби в Сербії Фото: з вільного доступу
П'яту нагороду до української скарбнички принесла Аліна Грушина-Акобія з Полтавщини (вагова категорія до 57 кг), передає Укрінформ.
 
У "малому" фіналі за "бронзу" Грушина -кобія упевнено перемогла азербайджанку Жалу Алієву (10:0), передає Укрінформ.
 
Як повідомлялося, раніше у жіночій боротьбі срібною призеркою чемпіонату світу-2022 стала львів'янка Олександра Хоменець (55 кг), "бронза" дісталася Ілоні Прокопевнюк з Херсонщини (62 кг).
 
Нагадаємо, у греко-римські боротьбі "бронзу" завоювали харків'яни Андрій Кулик (72 кг) та Ярослав Фільчаков (82 кг).
 
Чемпіонат світу-2022 зі спортивної боротьби триватиме у сербській столиці до 18 вересня.
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15 09 2022 22:56
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